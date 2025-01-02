В України один вихід: чому для Фіцо важливо розбурхувати конфлікт із Зеленським

Глава словацького уряду Роберт Фіцо, відомий теплими стосунками з Кремлем, дедалі частіше виступає з різкими заявами в бік України. Йому важливо конфліктувати з президентом Володимиром Зеленським через внутрішньополітичний мотив.

Російська пропаганда, на яку покладається антисистемний рух у Словаччині, у поганому ключі висвітлює українського лідера. В етері 24 Каналу політолог зі Словаччини Олександр Дулеба розповів, що в України є тільки один вихід з цього становища.

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"Йому важливіше мати конфлікт із Зеленським, ніж контакт з Путіним", – зазначив політолог.

Що Фіцо брешуть про Зеленського

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер кілька разів приїздив з візитом у Київ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас чинний глава словацького уряду ще ніколи не відвідував українську столицю.

Та і взагалі лише 2 рази зустрічався з президентом України. Оскільки російська пропаганда, яку слухають антисистемні виборці у Словаччині й ті, хто не має власних поглядів, створює про Володимира Зеленського негативний портрет. Мовляв, "він і є війна".

Наразі просто неможлива раціональна розмова на рівні Зеленського та Фіцо. Воно просто невигідно. Це проблема відносин між нашими країнами на вищому рівні. Найімовірніше, це внутрішньополітична мотивація Фіцо,

– припустив Олександр Дулеба.

В України наразі один вихід – перечекати "істерику" деяких європейських політиків, зокрема Роберта Фіцо. Згодом з'являться інші теми для дискусій.

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Нагадаємо, Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року. Також він погрожує знизити допомогу українцям на території Словаччини у відповідь на припинення транзиту російського газу.