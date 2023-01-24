Росіян готують до поразки: що означають заяви з Кремля та навіщо Путін "обкладається" ППО

Керівництво Росії систематично видає бажане за дійсне і вихваляється уявною військовою могутністю. Однак після зустрічі "Рамштайн" проявилися справжні настрої кремлівської верхівки.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Зокрема, у заступника глави радбезу Росії Дмітрія Мєдвєдєва почалася істерика.

Зверніть увагу Путін у 90-х бачив себе в Європі, але вирішив абсолютизувати владу, – політолог з Росії

Посіпака Владіміра Путіна раптом визнав, що у Заходу є багато зброї. А якщо потрібно буде більше, її виготовлять.

Чому Мєдвєдєв засумував через західну допомогу Україні

За словами Чаленка, у Кремлі насправді чудово розуміють, у якому становищі опинилися. Адже на тлі України, яка постійно отримує військову допомогу від Заходу, ситуація у Росії стає лише сумнішою.

Сьогодні ВПК Росії не здатен поновлювати той потенціал, який був навіть у лютому 2022 року. Питання вже навіть не у підтримці наступальних дій. Росіянам хоча б втримати оборону,

– зазначив політолог.

Він нагадав, що нещодавно російський диктатор наказав збільшити російську армію до 1,5 мільйона військовослужбовців. Політолог зауважив, що у цьому розпорядженні є важливий нюанс – Путін вказав, що це потрібно зробити до 2026 року.

"Тобто зараз у Кремлі розуміють, що навіть з точки зору проведення різних організаційних заходів вони не здатні збільшити армію у найближчому майбутньому", – сказав Чаленко.

Ігор Чаленко розповів, чого бояться у Росії: дивіться відео

Коли у росіян починаються проблеми, вони дістають "ядерну булаву"

Голова Центру аналізу та стратегій зауважив, що коли росіяни бачать, що у них є проблеми, то одразу дістають "ядерну булаву". Саме тому останнім часом від того ж Мєдвєдєва, а також від спікера держдуми Вячєслава Володіна знову зазвучали ядерні погрози.

Однак це абсолютно не працює. А паралельно ми бачимо ситуацію, що ті сили, які зараз Росія кидає у бій на Сході України, з кожним разом мають все гірше й гірше забезпечення. А це ж у Росії провели лише одну хвилю мобілізації,

– сказав Чаленко.

За його словами, Москва не здатна належним чином забезпечити навіть ті 300 тисяч людей, яких призвали до армії восени 2022 року. Як зазначив політолог, тоді виникає логічне питання – чим забезпечити ще пів мільйона людей, яких Кремль збирається мобілізувати найближчим часом.

Навіщо керівництво Росії "обкладається" ППО

Водночас у Росії істерично посилюють протиповітряну оборону. У Москві у паніці системи ППО встановлюють навіть на дахах будинків. Чаленко припустив, що російська влада може використати це як аргумент для нової мобілізації.

Російське керівництво хоче показати, що Москва та Кремль під загрозою. Але водночас присутні панічні настрої у самих ініціаторів цього розставляння систем ППО,

– сказав політолог.

Він додав, що Владімір Путін "обкладається" ППО всупереч своїм попереднім тезам про захищеність Москви і робить це підозріло швидко.

"Ймовірно, що у росіян є певні дані, що в українців можуть бути у достатній кількості ті безпілотники, які летять на 1 тисячу кілометрів. А столиця Росії потенційно може стати ціллю", – сказав Чаленко.

"Треба дотискати Росію у 2023 році"

Політолог зауважив, що останнім часом суттєво змінилася риторика російської пропаганди. За його словами, пропагандисти почали поширювати тези про те, що нічого страшного не станеться, якщо доведеться відмовитися від "нових" територій. Мовляв, Росія все одно переможе.

Пропагандисти вже починають готувати росіян до поразки. Це сигнал для українців та для всього цивілізованого світу, що треба дотискати Росію у 2023 році і повністю звільняти українські території,

– наголосив Чаленко.

Він додав, що не варто зважати на те, що окупанти риють на камеру окопи і нібито перетворюють окупований Крим на "неприступну фортецю".

"Насправді це лише формальність. У них все працює не так, як мало б. Це показує відсталість російської армії й визначає майбутнє Росії не лише у війні проти України, а й після її завершення", – сказав політолог.

За словами Чаленка, росіяни бояться розвалу своєї держави. І коли такі процеси почнуться, їх вже буде не зупинити.

Ситуація у Росії: останні новини