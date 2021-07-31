Заяви оточення президента перед зустріччю з Байденом шкодять йому та державі, – Інна Костиря

Заяви окремих представників оточення Президента України перед такими важливими глобальними зустрічами, як зустріч з президентом США Джо Байденом – це просто катастрофа і значна шкода державним інтересам. Про це в ефірі одного з українських каналів заявила доктор політичних наук Інна Костиря.

За її словами, краще, щоб окремих політиків не делегували на ефіри телеканалів, де вони висловлюють свої власні "думки", які завдають значної шкоди державі. Особливо в контексті такої важливої й очікуваної поїздки Президента України до США.

Те, що багато політиків з орбіти президента шкодять йому – це вже доведений факт,

– зазначила Костиря.

Вона переконана, що непрофесійним політикам, які нещодавно долучилися до політичної сфери, краще не оцінювати й не коментувати те, що і як потрібно було робити в час, коли Україна здобула незалежність. Тоді вони або тільки народилися, або ж були дуже маленькими і не знають про те, що насправді відбувалося.

Нагадаємо, що раніше цього тижня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі одного із телеканалів, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена пройде на підвищених тонах через "Північний потік-2".

Також він сказав, що великою помилкою було позбуватися ядерної зброї, бо Україна могла б шантажувати весь світ й отримувати гроші на обслуговування.