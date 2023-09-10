Росія втрачає цей простір: яке майбутнє чекає на ОДКБ
Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що залежність держави від Росії у сфері безпеки – стратегічна помилка. ОДКБ вже давно існує лише на папері. Кремль втрачає цей простір.
Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він звернув увагу на той факт, що Вірменія анонсувала спільні військові навчання зі США.
До теми Одного разу ми прокинемось і побачимо, що Росії на Кавказі більше немає, – Пашинян
ОДКБ існує лише на папері
Володимир Дубовик підкреслив, що Нікол Пашинян розуміє, що будувати безпеку держави виключно на залежності від російських військ – це помилка.
Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зрозуміло, що це вплине на відносини Кремля з іншими країнами, зокрема, з ОДКБ.
На саміт перших леді їде дружина Пашиняна та привозить гуманітарну допомогу. Військове навчання з американцями. Водночас російські війська лишаються на території Вірменії. Це серйозні ознаки того, що Росія втрачає цей простір, бо веде криваву війну проти України,
– вважає він.
Що заявив Пашинян: коротко
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Росія поступово віддаляється від Південного Кавказу. У Росії звинувачували країни Заходу, що вони начебто підштовхують вірменський уряд "до вжиття заходів, спрямованих на витіснення Росії з регіону". Насправді країна-агресорка сама йде з регіону через ті кроки, які "вона робить чи не робить".
- Вірменський прем'єр-міністр дорікнув Росії, що вона не виконала зобов'язань щодо гарантування безпеки населення Нагірного Карабаху. Домовленості між Вірменією, Азербайджаном і Росією уклали після завершення бойових дій у 2020 році. Вони передбачали, що миротворці з Росії контролюватимуть Лачинський коридор. За словами Пашиняна, цього не сталося.
- Крім того, Пашинян наголосив, що залежність Вірменії від Росії у сфері безпеки – стратегічна помилка. У ситуації коли Росія сама потребує зброї, вона не змогла б забезпечити потреби безпеки Вірменії.
- Міноборони Вірменії заявило про проведення спільних вірменсько-американських навчань. Політолог-міжнародник Руслан Осипенко припустив, що Вірменія погодилася лише за умови якихось гарантій з боку США. На його думку, Вірменія налагоджуватиме співпрацю зі Штатами, які курують здебільшого усіма євроатлантичними процесами. З іншого боку, співпрацюватиме з Туреччиною.