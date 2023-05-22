Пригожин довів свою лояльність Путіну: зухвалі заяви ватажка "Вагнера" – це його роль
Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин дозволяє собі скандальні висловлювання в бік міноборони та президента Росії, бо така його роль. Він уже довів свою лояльність Владіміру Путіну.
Це 24 Каналу припустив російський підприємець Євгеній Чичваркін. За його словами, Пригожин і Путін перебувають на зв'язку.
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"Через Пригожина Путін розуміє, що не так робить міноборони, через міноборони – що не так робить Пригожин, а через чекістів і Стрєлкова – що вони обидва роблять не так", – сказав Чичваркін.
Пригожин довів свою лояльність Путіну: дивіться відео
Путін використовує методи часів радянського "застою"
Російський підприємець вважає, що налаштування агентури й контролю в Путіна сягають 1970 років.
"Він "розділяє і володарює", а вони наперебій намагаються йому вгодити", – зазначив Чичваркін.
Хто відповідатиме за поразку російських військ
На думку російського підприємця, за поразку Росії на фронті відповідатиме не очільник ПВК "Вагнера", а міноборони. Пригожин доводить свою щиру лояльність Путіну протягом багатьох років, тому має певний імунітет.
Конфлікт Пригожина і міноборони: останні новини
- Конфлікт між ватажком вагнерівців Євгенієм Пригожиним та міноборони Росії набирає обертів. Нещодавно відомство оголосило про створення власної ПВК "Ветеран".
- Сам Пригожин укотре заявив, що залишить Бахмут через "снарядний голод". Тепер він називає нову дату – 25 травня.
- Як відомо, ватажок ПВК "Вагнера" серед своїх планів має побудову політичної кар'єри в Росії. Однак його бажання можуть обламати російські силовики.