Пригожина вже давно повинні були вбити, – Піонтковський припустив мету заяв керівника "Вагнера"

Напередодні очільник ПВК "Вагнера" записав гнівний відеоролик, у якому вчергове звинуватив російське військово-політичне командування у зраді. Ба більше, він говорив про якогось "щасливого дідуся, який може виявитися повним му****м".

Звісно ж, росіяни, які обговорюють це вже другий день, подумали на Владіміра Путіна. Так, Пригожин вирішив заспокоїти пристрасті, пояснивши, що він мав на увазі Валєрія Гєрасімова. Але це неважливо. Важливо те, що він підвищує ставки у протистоянні з Кремлем. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

Варте уваги Не Куба, а Судан: що чекає на Росію через кінець надприбутків і війну всіх проти всіх

Головний посил Пригожина: "Я героїчно б'юся, майже взяв Бахмут, але мені завадили зрадники в Генштабі, міноборони і на Рубльовці". "Цей наратив, як лісна пожежа, захоплює усю патріотичну частину російського суспільства. По суті це ситуація воєнного бунту", – відзначає Піонтковський.

У зверненні 9 травня Пригожин повідомив, що міноборони пригрозило звинуватити його у держзраді, якщо він залишить Бахмут. У відповідь він звинуватив у державній зраді Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова, а опосередковано – і самого головнокомандувача.

"Це дуже серйозна ситуація. Чудова морально-політична обстановка у російських військах напередодні українського наступу", – запевнив публіцист.

Піонтковський про те, що чекає на Пригожина: дивіться відео

Що чекає на Пригожина

За всіма законами існування фашистської держави, якою є Росія, його мають вбити. Це мало статися давно. Безумовно, цього вимагали Шойгу та Гєрасімов.

Він рік їх звинувачував у зраді, вимагав зняти погони, босоніж на фронт і таке інше. Звідки він зявився? Путін спустив з ланцюга цих двох псів – Пригожина й Кадирова,

– наголосив Піонтковський.

Характерно, що Кадиров вже пішов у тінь. Це сталося у березні минулого року після поразок під Києвом, Сумами й Черніговом.

"Класична проблема для фашистської держави: хто винний у військових поразка – Фюрер чи бездарні генерали? Путін їх спустив доводити, що бездарні генерали", – говорить російський публіцист зі США.

А зараз він втратив над ними контроль. Пригожин увійшов у смак і вже зараховує головнокомандувача до цього переліку зрадників і бездарностей.

Загальновідомо, що у міноборони є знаменитий спецназ, який міг ліквідувати Пригожина. Але вони побоювалися, тому що не отримали сигналу від Путіна.

Зараз він атакує самого Путіна. Виходить, Пригожин надто впевнений у своїх силах,

– вважає публіцист.

Він акцентує, що абсолютно усі військові ворожої держави вважають Шойгу та Герасимова мерзотниками, які розкрали російську армію та занапащають її своїм керівництвом.

Чи може Пригожин очолити революцію

Найімовірніше, Пригожин усвідомлює, що його та найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті знищать. Одного дня може насти момент, вважає публіцист, коли глава вагнерівців залишить Україну і піде на Кремль. Це станеться після першого ж великого успіху ЗСУ під час контрнаступу. Щоправда, якщо до того часу Пригожин буде живий.

Він на це і розраховує. Власне, вся його риторика останніх місяців стосується не війни в Україні, а боротьбі за владу в поствоєнній, постпутінській Росії,

– зазначає публіцист зі США.

Він розуміє, що війна програна. Щодня він вбиває у свідомість мас дуже просту тезу: "Ми героїчно билися, але були зраджені наверху, нам довелося відступити, займімося розправою над зрадниками та олігархами на Рубльовці".

Пригожин свідомо грає на поразку Росії. Тому психологічно дуже важливо завдати потужного удару у найперші дні наступу,

– переконаний Андрій Піонтковський.

У цей момент той настрій, який підготував Пригожин, остаточно охопить всю армію. Момент для Пригожина буде ідеальний. "Або його вб'ють до цього моменту, або він виступить за цим сценарієм", – резюмував публіцист.

Ворог відступив на 2 кілометри