Пригожин не може ні залишитись у Бахмуті, ні піти з нього: яке майбутнє чекає на "кухаря" Путіна

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин опинився в складній ситуації. Йому не вигідно залишатися в Бахмуті, а піти звідти він вже не може.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Пригожин зараз перебуває в істериці. Адже він опинився в досить патовій ситуації.

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Яке майбутнє чекає на Пригожина

Як наголосив Яковенка, підрозділи Пригожина не здатні взяти Бахмут. Українська армія успішно утилізує ПВК "Вагнера".

В Пригожина серйозні екзистенційні проблеми. Взяти Бахмут він не може. Піти з нього також не може. Всі ці його погрози не працюють. Йому прямо сказали, що ніхто піти не дасть. Чітко дали знати, що вихід з фронту – це буде "ізмєна родіни",

– зазначив Яковенко.

Якщо "Вагнер" залишиться у Бахмуті, то кінцево утилізує свою так звану "приватну військову компанію". І, судячи з усього, зараз там утилізують не лише зеків, але й кваліфікований кадровий склад, до якого входять колишні фсбшники, грушники тощо.

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На думку Яковенка, від Пригожина почали відвертатися люди, які його підтримували. Зокрема, це – начальник Росгвардії Віктор Золотов та олігарх і приятель Путіна Юрій Ковальчук.

Нібито почав відходити від Пригожина Ковальчук. Це означає, що залежно від певного розвитку подій Пригожина можуть просто злити. Утилізувати. Він це розуміє. І в істериці намагається врятувати своє життя,

– розповів Яковенко.

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