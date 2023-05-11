Пригожин не може ні залишитись у Бахмуті, ні піти з нього: яке майбутнє чекає на "кухаря" Путіна
Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин опинився в складній ситуації. Йому не вигідно залишатися в Бахмуті, а піти звідти він вже не може.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Пригожин зараз перебуває в істериці. Адже він опинився в досить патовій ситуації.
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Яке майбутнє чекає на Пригожина
Як наголосив Яковенка, підрозділи Пригожина не здатні взяти Бахмут. Українська армія успішно утилізує ПВК "Вагнера".
В Пригожина серйозні екзистенційні проблеми. Взяти Бахмут він не може. Піти з нього також не може. Всі ці його погрози не працюють. Йому прямо сказали, що ніхто піти не дасть. Чітко дали знати, що вихід з фронту – це буде "ізмєна родіни",
– зазначив Яковенко.
Якщо "Вагнер" залишиться у Бахмуті, то кінцево утилізує свою так звану "приватну військову компанію". І, судячи з усього, зараз там утилізують не лише зеків, але й кваліфікований кадровий склад, до якого входять колишні фсбшники, грушники тощо.
Яковенко припустив, яке майбутнє чекає на Пригожина: дивіться відео
На думку Яковенка, від Пригожина почали відвертатися люди, які його підтримували. Зокрема, це – начальник Росгвардії Віктор Золотов та олігарх і приятель Путіна Юрій Ковальчук.
Нібито почав відходити від Пригожина Ковальчук. Це означає, що залежно від певного розвитку подій Пригожина можуть просто злити. Утилізувати. Він це розуміє. І в істериці намагається врятувати своє життя,
– розповів Яковенко.
Останні заяви Пригожина: коротко
- Упродовж кількох тижнів власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин постійно робить різні одіозні заяви. Це – типова для нього поведінка.
- Нещодавно він скаржився на брак боєприпасів на тлі знищених вагнерівців. Потім погрожував вийти з Бахмутського напрямку з 10 травня. А на так званий "дєнь пабєди", ймовірно, наїхав на диктатора Владіміра Путіна.
- Також Пригожин почав бідкатися, що вагнерівців можуть оточити в самому Бахмуті. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий запевнив, що потрібно обережно ставитися до заяв Пригожина, адже це – людина з поведінкою міського божевільного.