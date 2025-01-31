Брехун чи ідіот: Путін знову зганьбився у своїх заявах

Російський керівник Владімір Путін вчергове зганьбився своїми заявами в інтерв'ю російським пропагандистам. Наговорив про захоплення України за 1 – 2 місяці, "нелегітимність" президента Володимира Зеленського та постійний "обман" Росії.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу розібрав нісенітниці Путіна. За його словами, у такий спосіб диктатор намагається виправдати провали російської армії та показати свою "доброту".

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Про захоплення України за 2 місяці

Владімір Путін заявив, що може захопити Україну за 1 – 2 місяці, якщо їй перестане надходити військова допомога від партнерів.

Це лідер країни, яка називає себе "другою армією світу"? Це лідер країни, яка каже, що хоче брати рівну участь в керуванні світом?

– сказав Ступак.

Тобто фактично Путін сказав, щоб Україні перестали допомагати, бо Росія не може її перемогти. Водночас щойно підтримка зупиниться, росіяни закінчать війну.

"Це дійсно серйозна позиція, заявка на успіх. Читайте усе в лапках", – додав він.

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Про "нелегітимність" Зеленського

Путін вкотре вирішив поговорити про "нелегітимність" президента Володимира Зеленського і поставив під сумнів можливість укладання якоїсь мирної угоди з ним.

І це дуже смішно, адже жоден лідер будь-якої країни світу ніколи не називав Зеленського нелегітимним. До нього можна по-різному ставитися, але точно не розкидатися такими словами. Оскільки під час війни Україна не може провести вибори.

У такий спосіб, на думку ексспівробітника СБУ, Путін намагається тягнути час та посіяти сумніви серед українського суспільства, знищивши залишки оптимізму.

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Про постійний "обман" Путіна

Також Путін заявив, що "вивів" війська з Києва у березні 2022 року на прохання Європи для укладання мирного договору, але його обманули. Він кілька разів повторив тезу, що "Росію постійно обдурюють".

Можна припустити наступне: якщо диктатор підозрював обман, але все одно був радий, що його обдурять, то він або ідіот, або брехун. За словами Ступака, росіяни звикли возвеличувати свого президента, коли він щоразу визнає, що його обманули.

А вас не бентежить, що вашу "ікону" постійно хтось обманює? Не виникає думок, що вами керує повний ідіот? Питання риторичне. Росіяни нічого не можуть сказати на цю тему. Вони його тільки вихваляють,

– наголосив Іван Ступак.

Путін буцім довірою хотів пояснити свої провали. Мовляв, "ми такі відкриті, але нам наплювали в душу". Очікувано, що навіть після закінчення війни росіяни жалітимуться, що їм набрехали. Мета – показати, що вони "добрі", а всім іншим довіряти не можна.