"Мучать колишні елітні сили": ISW проаналізував заяви Теплинського про проблеми російської армії

В російської армії явні проблеми і вороже командування уже неспроможне це приховувати. Зокрема, колись елітні сили ПДВ перебувають під тиском Кремля для проведення швидких наступальних операцій поблизу Бахмута та відбиття атак ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

Саме про це заявив командувач повітряно-десантними військами (ПДВ) Росії генерал-полковник Михайло Теплинський.

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Що наговорив Теплинський

Він прямо зазначив, що сили ПДВ перебувають під значним тиском для проведення швидких наступальних операцій поблизу Бахмута та відбиття українських атак на східному Лівому березі Херсонської області.

За словами Теплинського, ПДВ навмисне підтримує повільний темп атак на Бахмутському напрямку, щоб уникнути високих втрат. І мовляв, це спроба донести до вищого ешелону російського військового командування, зокрема, до генерала армії Валерія Герасимова, що очікування командування щодо швидкого просування під Бахмутом нереалістичні без значних втрат ПДВ.

Теплинський також заявив, що підрозділи новосформованої 104-ї дивізії ПДВ нібито ведуть невтомні бої, щоб відбити українські сили зі східного берега Дніпра на Херсонщині. Генерал-полковник країни-агресора намагався донести до Кремля, що попри зусилля ПДВ українські сили продовжують розгортати додаткові підкріплення на східному березі Дніпра.

Ба більше, Теплинський натякнув, що російське військове командування оперативно відправляє нових офіцерів ПДВ і війська на передову без проходження ними передбойової підготовки.

Висновки щодо цього ISW

ISW вважає, що коментар Путіна під час "прямої лінії" про нездатність російських військ витіснити українські сили зі східного берега, ймовірно, був критикою у бік Теплинського.

Аналітики Інституту вважають, що російське військове командування спрямовує всі наявні сили для негайного посилення своїх військових зусиль в Україні шляхом підвищення боєздатності, а заяви Теплинського лише підтверджують, що "подібні проблеми також мучать колишні елітні сили, такі як ПДВ".