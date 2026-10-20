"Росія – велика машина": Трамп видав низку погроз у бік України та не забув похвалити Кремль
Дональд Трамп продовжує робити обурливі заяви щодо України та усіляко вихваляти Росію. Також він продовжує твердити, що Київ не хоче миру.
Ці та інші заявив він зробив у Білому домі під час спілкування із журналістами 20 жовтня.
Що сказав Трамп
Трамп заявив, що між Путіним і Зеленським існує величезна ненависть. Саме начебто через це їм не вдалося укласти угоду. Трамп заявив, що у США хочуть, щоб Зеленський уклав угоду, бо "американські платники податків втомилися" від допомоги Україні: За ці роки ми надали Україні, мабуть, більше коштів, ніж будь-хто інший — сотні мільярдів доларів. Натомість ми не отримали нічого. Не думаю, що люди Зеленського й далі це терпітимуть. Йому потрібно укласти угоду, Він додав, що Зеленський міг укласти "вигідну угоду" ще в березні 2025 року. Він міг укласти значно кращу угоду, ніж та, яку він може укласти зараз, Ми дали Україні 350 мільярдів доларів. І я наполягав на тому, щоб отримати щось натомість за ці гроші – і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали та дещо інше. Подивимося, чого це зрештою варте, Трамп шокований, що "щомісяця гинуть тисячі солдатів". Це найшаленіша річ, про яку я коли-небудь чув, Трамп заявив, що росіяни мали тисячу танків, що рухалися бетонною дорогою, і вони дісталися б України за 4 години, рухаючись із максимальною для танків швидкістю. Але цього не сталося через "дурного генерала": Їх ніщо не могло зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже дурний генерал – гадки не маю, хто він такий. Сумніваюся, що він узагалі ще живий. Він вирішив звернути праворуч, на сільськогосподарські угіддя, потім повернути ліворуч і рушити на Київ – замість того, щоб залишатися на шосе (бетонній дорозі, цілком придатній для руху), де вони чудово просувалися. Минуло б три з половиною – чотири години, і вся війна закінчилася б. Але в підсумку вони просто застрягли в багнюці. Україна має сама захотіти укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили величезні кошти, Європа також витратила величезні кошти – і Європа вже від цього втомилася. Якщо вони не домовляться, то, на мою думку, ситуація зрештою стане – справді стане – лише гіршою, Цинічно Трамп прокоментував й російські обстріли мирних жителів в Україні: Нанесли удар по якомусь місту чи щось подібне, але в основному гинуть військові. Американський президент заявив, що США надали Україні величезні обсяги допомоги. Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат, Трамп заявив, що Україна "має прагнути врегулювати цю війну". Зеленський має прагнути врегулювати цю війну; якщо ж ні – гадаю, це призведе до дуже поганих наслідків, Росіяни продовжують рухатися вперед. У них необмежений людський ресурс… Росія – величезна країна. Україна – ні, Росія – це велика машина. Вона просто невпинно просувається вперед – саме це вона й зробила. Вона захопила дуже велику територію,
– знову повторив американський президент.
– додав Трамп.
– цинічно додав американський президент.
– сказав він.
– заявив Трамп.
– бідкається Трамп.
– сказав він.
– Трамп.
– заявив Трамп.
Трамп заявив, що між Путіним і Зеленським існує величезна ненависть. Саме начебто через це їм не вдалося укласти угоду.
Трамп заявив, що у США хочуть, щоб Зеленський уклав угоду, бо "американські платники податків втомилися" від допомоги Україні:
За ці роки ми надали Україні, мабуть, більше коштів, ніж будь-хто інший — сотні мільярдів доларів. Натомість ми не отримали нічого.
Не думаю, що люди Зеленського й далі це терпітимуть. Йому потрібно укласти угоду,
Він додав, що Зеленський міг укласти "вигідну угоду" ще в березні 2025 року.
Він міг укласти значно кращу угоду, ніж та, яку він може укласти зараз,
Ми дали Україні 350 мільярдів доларів. І я наполягав на тому, щоб отримати щось натомість за ці гроші – і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали та дещо інше. Подивимося, чого це зрештою варте,
Трамп шокований, що "щомісяця гинуть тисячі солдатів".
Це найшаленіша річ, про яку я коли-небудь чув,
Трамп заявив, що росіяни мали тисячу танків, що рухалися бетонною дорогою, і вони дісталися б України за 4 години, рухаючись із максимальною для танків швидкістю. Але цього не сталося через "дурного генерала":
Їх ніщо не могло зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже дурний генерал – гадки не маю, хто він такий. Сумніваюся, що він узагалі ще живий. Він вирішив звернути праворуч, на сільськогосподарські угіддя, потім повернути ліворуч і рушити на Київ – замість того, щоб залишатися на шосе (бетонній дорозі, цілком придатній для руху), де вони чудово просувалися. Минуло б три з половиною – чотири години, і вся війна закінчилася б. Але в підсумку вони просто застрягли в багнюці.
Україна має сама захотіти укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили величезні кошти, Європа також витратила величезні кошти – і Європа вже від цього втомилася. Якщо вони не домовляться, то, на мою думку, ситуація зрештою стане – справді стане – лише гіршою,
Цинічно Трамп прокоментував й російські обстріли мирних жителів в Україні:
Нанесли удар по якомусь місту чи щось подібне, але в основному гинуть військові.
Американський президент заявив, що США надали Україні величезні обсяги допомоги.
Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат,
Трамп заявив, що Україна "має прагнути врегулювати цю війну".
Зеленський має прагнути врегулювати цю війну; якщо ж ні – гадаю, це призведе до дуже поганих наслідків,
Росіяни продовжують рухатися вперед. У них необмежений людський ресурс… Росія – величезна країна. Україна – ні,
Росія – це велика машина. Вона просто невпинно просувається вперед – саме це вона й зробила. Вона захопила дуже велику територію,