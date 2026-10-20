"Росія – велика машина": Трамп видав низку погроз у бік України та не забув похвалити Кремль

Дональд Трамп продовжує робити обурливі заяви щодо України та усіляко вихваляти Росію. Також він продовжує твердити, що Київ не хоче миру.

Ці та інші заявив він зробив у Білому домі під час спілкування із журналістами 20 жовтня.

Що сказав Трамп