Заяви Трампа щодо Гренландії викликали в Китаї дебати навколо питання Тайваню, – Reuters

Протягом багатьох років США закликали Пекін утриматися від військових загроз щодо Тайваню. Однак територіальні претензії Трампа до Данії, Канади та Панами підривають це давнє послання Вашингтона Пекіну.

Заяви Трампа викликали обговорення серед китайських експертів і громадськості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому територіальні претензії Трампа ставлять Тайвань під загрозу

У китайських соціальних мережах активно обговорюють можливі наслідки таких заяв для політики США щодо Тайваню. Хоча у військовому плані нічого не зміниться найближчим часом, деякі аналітики вважають, що підхід Трампа, який сприймає зовнішню політику як "трансакційну", може призвести до перегляду позиції щодо Тайваню.

На думку професора Чжао Мінхао з Шанхайського університету Фудань, коментарі Трампа щодо Гренландії й Панамського каналу свідчать про серйозність його намірів, і це відкриває дискусії в Китаї про можливість "повернення" Тайваню.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало будь-які паралелі між Гренландією та Тайванем "абсурдними", наголошуючи, що питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю. Тайбей, у свою чергу, підкреслює, що збереження статус-кво в Тайванській протоці залишається непорушним.

Зверніть увагу! Китай вважає Тайвань частиною своєї території та ніколи не відмовлявся від можливості застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Стримуючим фактором для Пекіна є зобов’язання США, закріплені законом, надавати Тайваню засоби для оборони.



Через політику "стратегічної невизначеності", лишається незрозумілим, чи американські війська підтримають Тайбей у разі військового вторгнення з боку Китаю. У період свого першого президентського терміну Дональд Трамп демонстрував значну підтримку Тайваню, зокрема через продаж озброєнь. Проте під час минулорічної передвиборчої кампанії він наголосив, що Тайвань має оплачувати американський захист.

Деякі китайські коментатори вважають, що якщо США почнуть діяти рішуче щодо Гренландії, Китай має скористатися ситуацією для вирішення питання Тайваню. Однак міжнародні експерти, зокрема Бонні Глейзер та Дрю Томпсон, вважають, що Пекін навряд чи проведе такі паралелі. На їхню думку, рішучість США захищати свої інтереси, включаючи підтримку Тайваню, залишається потужним стримувальним фактором для Китаю.