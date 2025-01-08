Трамп до цього не дозрів: про що свідчать заяви нового президента США щодо Росії

Аналітики The Atlantic Council пишуть про те, що Трампу, аби не отримати фіаско і не показати слабкість перед Путіним, треба подвоїти військову допомогу Україні, аби вона мала змогу тримати оборону. Адже її програш на полі бою буде означати поразку і для США, і для самого Трампа.

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник ГО "Закриємо небо України" Ігор Романенко у розмові з 24 Каналом висловив думку, що новий президент США ще не дійшов до того, аби вести сьогоднішню ситуацію до припинення бойових дій та безпекової стабільності у світі.

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Новий лідер США, зі слів Романенка, не зробив кроків задля посилення безпеки у світі й протягом своєї першої каденції, хоча й були певні спроби. Безпекова світова політика, як наголосив військовий експерт, потребує не бізнесового підходу, яким Трамп добре володіє і про який багато що знає, а все-таки інших глибоких знань та складної роботи.

"Трамп до цього не дозрів. Поки що, судячи з його стану, не варто очікувати такої допомоги (військової – 24 Канал). Треба згадати першу каденцію Трампа, під час якої він майже любувався Путіним і станом справ у Росії. Це ж трампівська мета – щоб в США зробити так, як Путін за 25 років, щоб було авторитарне управління, де над всіма буде мачо Трамп", – зазначив Романенко.

Однак демократія Сполучених Штатів не дозволяє сформувати систему так, як в Росії, адже в США є стримувальні механізми, Конгрес, колективний законодавчий американський розум.

Коли Трамп каже, що з розумінням ставиться до Путіна, тоді виникає запитання, яким чином він буде здійснювати силовий тиск на нього, тому що крім цього він нічого іншого не розуміє,

– замислився Романенко.

Нагадаємо, 47-й президент США Дональд Трамп озвучив, що нібито може зрозуміти "почуття" Кремля, який тривалий період заявляв, що НАТО не повинно втручатися у справи України. Трамп вважає, що у нападі Росії на Україну винна "некомпетентна" команда чинного президента США Джо Байдена, яка допустила ймовірність вступу України до Альянсу і тим самим буцімто спровокувала Москву здійснити повномасштабне вторгнення.