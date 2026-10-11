У Кремлі назвали "історичною та знаковою" заяву президента США Дональда Трампа із закликом до українців обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського. Спеціальний представник Путіна стверджує, що американський лідер таким чином підтримав ідею необхідності керівництва, орієнтованого на мир.

Офіційна Москва схвально сприйняла заклик до зміни керівництва в Києві. Про це Дмітрієв розповів у власних соцмережах.

Що сказали у Москві?

У суботу, 10 жовтня, президент США на тлі угоди з Путіним про російський дизель заявив, що Україні час міняти президента. Спецпредставник Путіна прокоментував слова американського президента.

За словами Кирила Дмитрієва, позиція американського лідера збігається з думкою тих, хто нібито прагне припинення бойових дій. Пропагандист стверджує, буцімто Україні потрібне керівництво, яке прагне миру.

Україні час обрати нового президента. Знаково й історично,

– заявив Дмитрієв.

На думку чиновника, Зеленський розпалює війну. Чи хоче Путін продовжувати війну, а якщо ні, то чому збільшив військовий бюджет посадовець чомусь не сказав.

Спеціальний представник також писав, що президент США визнав проблему створення труднощів для всього світу через поточну політику Києва. За словами Дмитрієва, саме так звана "дизельна дипломатія" викрила справжній стан речей.

Що відомо про заяву президента США?

Зазначимо, Дональд Трамп мотивував власну заяву тим, що Володимир Зеленський нібито відмовляється від будь-яких домовленостей для завершення війни.

Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угоди,

– сказав очільник Білого дому.

Пропозиція американського лідера змінити керівництво в Україні пролунала на тлі суперечок щодо ударів по російських нафтопереробних заводах і його домовленостей із Володимиром Путіним стосовно постачання дизельного пального.

Як у Європі відреагували на заяви Трампа?

Кая Каллас розповіла, що у понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують запровадити нові обмеження проти Росії. Це має бути найбільший санкційний пакет проти військової машини країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше уряд Німеччини повідомляв, що не скасовуватиме обмеження на імпорт російського дизельного пального слідом, попри угоду Дональда Трампа з Володимиром Путіним. У Берліні підкреслили, що продовжать дотримуватися чинних ембарго та працюватиме над новими економічними обмеженнями проти Москви та підтримуватимуть Київ.