Боялась Путіна, а тепер Трампа: Вашингтон нарешті змусив Європу діяти

Дональд Трамп змушує Європу переглянути власну безпекову політику. Його заяви можуть стати поштовхом для дій європейських лідерів.

Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що, коли Росія розпочала війну проти України, Європа не відчувала прямої загрози. Дональд Трамп своїми заявами та погрозами чинить тиск на Європу, руйнуючи її комфорт і стабільність.

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"Раніше Європа боялася Путіна, а тепер – Трампа. Страх перед Путіним викликав заціпеніння, тоді як страх перед Трампом став рушійною силою", – сказав Олег Лісний.

Підтримка України

Важливо! Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки. Про це він повідомив після екстреного саміту в Парижі, який відбувся 17 лютого.

Олег Лісний зазначив, що нині Європа почала "хвилюватися" і, ймовірно, саме тому нарешті почне "прокидатися" та діяти. На його думку, за таких обставин історична роль Дональда Трампа може виявитися позитивною, адже Європа може усвідомити необхідність самостійно захищати себе та підтримувати тих, хто дає їй час на підготовку.

Дуже хочеться, щоб неприємні для нас і європейців заяви та дії, пробудили Європу,

– зазначив Лісний.

Він наголосив, що головне – щоб і Європа, і Україна усвідомили: вони мають разом вистояти.