Заяви ЄС майже не впливають на Путіна, – російський історик Зубов

Європейський Союз напередодні оприлюднив заяву про те, якщо на виборах у Держдуму Росії будуть фальсифікації, то їх не визнають. Схоже, такі політичні заяви на очільника Кремля Володимира Путіна не впливають.

Про це розповів російський історик Андрій Зубов в інтерв'ю програми "Теории заговора". Однак, як він додав, є дещо, чого боїться Путін.

Увага Крим – не діра, але він збитковий політично, – історик з Росії Зубов

"Заяви ЄС впливають на Путіна мінімально. Путін страшенно боїться, що в Думі буде хоча б невелика група вільних депутатів", – наголосив Зубов.

Він навів яскравий приклад, коли у Держдумі Геннадій Гудков з "Справедливої Росії" чи Ілля Пономарьов почали говорити вільно – їх одразу вигнали з уряду та позбавили мандатів. Вони є голосом російського народу. Ось це страшно для Путіна,

– підкреслив історик. Довідка. Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов отримав українське громадянство у 2019 році. Російський політик у 2014 році був єдиним депутатом російського уряду, хто проголосував проти анексії Криму. Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов отримав українське громадянство у 2019 році. Російський політик у 2014 році був єдиним депутатом російського уряду, хто проголосував проти анексії Криму.

Вибори в Держдуму Росії: головне

Вибори депутатів Державної думи Російської Федерації повинні відбутися 19 вересня 2021 року.

Раніше стало відомо, що в Росії хочуть дозволити брати участь у виборах до Держдуми тим жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей України, хто вже встиг отримати паспорти Росії. Зараз таких налічується не менше ніж півмільйона.

Речник у ТКГ Олексій Арестович наголосив, що вибори до Держдуми в ОРДЛО є підставою посилити санкції проти Росії.

Дивіться повністю інтерв'ю з Зубовим: відео