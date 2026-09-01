Заявка на тероризм, – Путін відреагував на слова Зеленського про загрозу для російської авіації

Російський президент Володимир Путін відповів на нещодавню заяву українського лідера Володимира Зеленського стосовно загрози для повітряного простору країни-агресорки.

За його словами, це схоже на державний тероризм, а з терористами перемовин не ведуть. Таку заяву диктатор зробив під час спілкування із журналістами у Бішкеку.

Як відреагував Путін на слова Зеленського?

Як підкреслив президент Росії, особисто не він не чув такі заяви з боку Зеленського. Але якщо це сказано вголос, це просто заявка на державний тероризм.

І звертаю увагу, що вони просять у нас про поновлення перемовин, просять про особисті зустрічі. З терористами переговорів не ведуть,

– підкреслив він.

На завершення він пригрозив ударами у відповідь – "Росія знайде, чим відповісти, якщо трагедії не відбуватимуться. І нехай ніхто у цьому не сумнівається".

Крім того, Путін укотре наголосив, що Росія нічого не руйнує та нікого не вбиває. Також кинув кілька закидів у бік Києва, що ті "намагаються вдарити по НПЗ Росії", однак російські військові нібито всі удари відбивають.

Раніше президент Зеленський заявив, що в Україні небо закрите від початку війни, і саме російська агресія зробила його небезпечним, адже постійно летять ракети та дрони. Тому Україна змушена захищатися, і завдяки українським дронам російське небо де-факто буде закриватися – "війна, що розв’язана Росією, закриває її небо".