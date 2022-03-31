Займе це не менше як пів року, – Арахамія про конституційні зміни через ймовірний референдум

Давид Арахамія заявив, що аби перейти у повний нейтральний статус, необхідно змінювати Конституцію. Однак політики не можуть брати на себе цей вибір.

Арахамія наголосив, що вибір мають зробити українці шляхом референдуму. Голова фракції "Слуга народу" розкрив деякі деталі.

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Це велика процедура, яка може зайняти не менше, ніж пів року. І ця процедура не може бути реалізована на немирній території. Це має бути свідомий вибір громадян, а не політиків,

– наголосив Арахамія.

Конкретизуючи, він зауважив, що всі люди, які через війну виїхали з України, мають повернутися додому.

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