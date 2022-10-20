"Зберігати нейтралітет зараз неможливо": Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії

Володимир Зеленський зустрівся з Ігнаціо Кассісом у Києві. Лідери країн обговорили подальшу взаємодію у відповідь на терор Росії.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський повідомив 20 жовтня. За даними президента України, візит Ігнаціо Кассіса свідчить про неможливість зберігати нейтралітет.

Зауважте Швейцарська компанія виплатить США майже 1 мільйон доларів: до чого тут Україна

Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії

Цей візит свідчить про неможливість зберігати нейтралітет у часи викликів безпеці всього нашого континенту та людяності,

– заявив Зеленський.

Президент України зустрівся з очільником Швейцарії: дивіться відео

Президент України подякував Ігнаціо Кассісу за:

принципове засудження злочинної спроби анексії територій України;

та підтримку Швейцарією санкційних пакетів ЄС.

Лідер Швейцарії написав, що повернувся в Україну через рік після останнього візиту.

Мета – отримати картину воєнної ситуації, гуманітарної ситуації та підготовчих робіт для відбудови країни,

– заявив Ігнаціо Кассіс.

Також Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Швейцарії заявив, що очікує від Швейцарії підтримки наших кроків у відповідь на те, що Іран продає Росії дрони. Президент України відзначив, що:

Росія перейшла до нового етапу ескалації і розширила терор проти українських міст, а також ракетний терор із застосуванням іранських ударних дронів;

попри це, справжні друзі українців, сміливі друзі України і свободи, сьогодні з нами;

вдячний країнам особисто.

Президент Швейцарії приїхав у Київ / Фото ОП

Швейцарія допомагатиме Україні

Прем'єр Денис Шмигаль відзначив, що візит президента Швейцарії на фоні атак Росії – це сміливий прояв підтримки. За даними Шмигаля:

Кассіс повідомив, що Швейцарія готує новий пакет гуманітарної допомоги для українців;

Україна та Швейцарія підписали домовленості про співпрацю у сфері пошуку зниклих безвісти;

ба більше, у 2022 – 2023 роках держава планує постачати Україні спеціальне обладнання, що сприятиме роботі державного експертно-криміналістичного центру.

Варто пригадати, що Швейцарія, попри нейтралітет, схвалила рішення виділити 6 мільярдів євро на закупівлю 36 винищувачів F-35 зі Сполучених Штатів. Техніка має надійти до 2030 року.

Дивіться також – Зеленський зустрівся із президентом Швейцарії: відео