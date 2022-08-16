Генштаб попередив про загрозу ракетних та авіаційних ударів з території білорусі

У Генштабі попередили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території білорусі.

При цьому ознак того, що вороги готуються проводити наступ на Північ та Захід, наразі немає.

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Ситуація на білорусько-українському кордоні

З території білорусі по Україні можуть вести ракетні обстріли. Проте ознак того, що з боку білорусі готується новий наступ, немає.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та республіки білорусь не виявлено. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Білоруські активісти попередили про масований обстріл України

Білоруські активісти попередили, що ймовірність ракетного обстрілу території України зросла. Вони переконані, що білорусь готується до масованого ракетного удару по країні. Згідно зі скупченням техніки, це може статись найближчими тижнями.

Зауважимо, що 16 серпня о 13:30 ворог обстріляв Житомирську область. Ракети запускали з боку Білорусі. Цікаво, що ворог не просто так підняв літак у хмарний день. Таким чином росіяни намагались приховати запуск ракет.

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