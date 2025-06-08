Два варіанти: як Сили оборони могли збити ворожий літак Су-35

Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку. Дуже цікаво, як вдалося це зробити, адже ситуація тут явно не зовсім звичайна.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що Су-35 вважається винищувачем 4++ покоління. Він може бити ракетами Х-59 та Х-69, а також – ракетою "повітря – повітря" Р-37М з дальністю у понад 300 кілометрів.

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Як могли збити Су-35

Як наголосив Криволап, зазвичай Су-35 використовують як прикриття для винищувачів-бомбардувальників Су-34, коли вони сильно завантажені. Саме цей збитий Су-35 неодноразово нахабно залітав на територію Сумської області. Хоча зазвичай окупанти не пускають такі свої літаки ближче, ніж на 40-50 кілометрів від лінії зіткнення.

Поки є два варіанти, як саме вдалося збити ворожий Су-35. Це могли зробити з допомогою зенітного ракетного комплексу.

Є думки, що це міг бути навіть Patriot, NASAMS чи IRIS-T. Я не думаю, що ці системи стоять близько до кордону. Найімовірніше, це міг бути FrankenSAM або Бук-М1,

– сказав Криволап.

Лунала також інформація, що це було перше ураження російського літака за допомогою винищувача F-16. Якщо це правда, то тут не обійшлося без тактичних хитрощів. Су-35 оснащений різними системами захисту та має досить потужний радар.