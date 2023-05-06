Чи збили в Україні "Кинджал": Ігнат заінтригував заявою

Напередодні інформаційним простором ширилася інформація про те, що ППО буцімто вдалося збити ракету "Кинджал", якою росіяни атакували у ніч на 4 травня. У Повітряних силах спочатку спростували ці дані, а потім заінтригували новою заявою.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував інформацію щодо можливого збиття балістичної ракети "Кинджал" у небі над Україною, передає 24 Канал. Він нагадав, що наша держава уже має зброю, з допомогою якої можна збивати такі ракети.

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Чи вдалося таки збити "Кинджал"

А давайте я ще трохи потримаю інтригу і зараз скажу, що десь за пів години на телеграм-каналі командувач Повітряних сил сам сповістить про це. Я думаю, що це його право,

– відреагував він на питання, чи дійсно збили "Кинджал".

Він зазначив, а хто ж має сповіщати про такі сенсаційні речі. Цими словами він ані ствердив, ані заперечив факт збиття "Кинджала". Але можемо припустити, що на нас чекають цікаві і хороші новини, а також дуже погані для росіян.

Водночас він наголосив, що Повітряні сили не просто так уникали поспіху у поширенні інформації щодо можливого збиття "Кинджала". Юрій Ігнат нагадав, що відповідні дані можуть сповіщати лише офіційні особи. Тож закликав дотримуватися інформаційної тиші на тому рівні, на якому вдалося раніше домовитися з телеграм-каналами.

Нагадаємо, що останні свого часу в режимі онлайн розповідали про пересування ракет і дронів-камікадзе, що дозволяло ворогові розуміти, чи ефективно вони скеровують свої повітряні цілі.

Раніше інформацію категорично спростовували

Зауважимо, що інформація про збиття "Кинджала" з'явилася 5 травня. Нею поділилися відразу глава КМВА Сергій Попко та видання Defence Express. Ясна річ, що тоді ми спробували взяти коментар у Повітряних сил, але нас випередили колеги.

Журналістам Суспільного Юрій Ігнат зазначив, що у ніч проти 4 травня дійсно існувала загроза застосування балістики. Водночас він запевнив, що пусків тоді не здійснювали.

У пресслужбі Повітряних сил журналістам 24 Каналу сказали, що коментарів і ввімкнень їхніх спікерів не буде. Водночас попрохали за додатковою інформацією щодо збиття "Кинджалів" звертатися до першоджерел. Мовиться, власне, про Сергія Попка та видання Defence Express.

Редактор видання Defense Express Олег Катков 24 Каналу розповів, що не з неба взяв дані про збиття "Кинджала". У виданні ретельно вивчили світлини, опубліковані Нацполіцією, а також від інших джерел. Він зазначив, що видання профільне та впродовж багатьох років пише про війну. І його аналітикам вдалося ідентифікувати уламки збитої ракети. Водночас його дивував той факт, що попри публічну появу Patriot в Україні, про успішну роботу ЗРК писати не можна.