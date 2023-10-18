Чи планують в Україні мобілізовувати більше людей: у Зеленського дали чітку відповідь

За даними ЗМІ, українська армія потребує поповнення для формування додаткових бригад. Представник президента Федір Веніславський розповів, чи слід зараз чекати на збільшення призову до лав ЗСУ.

Президент Зеленський вже коментував питання посилення мобілізації. Він заявляв, що із цим проханням до нього зверталися самі військові.

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Наразі немає потреби

Член Комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський уточнив, що поки немає потреби у тому, щоб посилювати чи прискорювати мобілізаційні заходи. Наразі ресурсу для поповнення втрат і поранених вистачає. Призов в Україні проходить в установлених ще 24 лютого 2022 року межах "хвиль мобілізації".

Водночас посадовець визнав, що в Україні триває мобілізація й для створення нових резерів, які залучатимуть до наступальних дій та деокупації нашої території.

Крім того, Веніславський згадав за проблему корупції у ТЦК та ВЛК. Саме на цьому моменті зауважував президент, відповідаючи на питання про можливість посилення призову. У серпні під час пресконференції після саміту "Кримської платформи" Зеленський наголосив, що спершу слід усунути недоліки в органах, які відповідають за мобілізацію, а потім обговорювати її посилення.

Також Веніславський нагадав за рішення, запропоноване главою держави для подолання корупції у ТЦК, – призначення очільниками військкоматів ветеранів.

Посилення мобілізації в Україні: які заяви ще лунали з цього приводу

Раніше секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що "мобілізація буде продовжуватись у такому форматі, як є". Втім, усе-таки посилення мобілізаційних заходів може відбутися за однієї умови – це зміна військової стратегії.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, коментуючи те саме питання, зазначив, що поки планів вносити корективи у процес мобілізації немає, однак все залежить від агресора та фронту.