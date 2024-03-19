Росіяни посилюють масовані атаки цілеспрямовано по цивільних, – Сухопутні війська
Росіяни намагаються посилити атаки по цивільному населенню. Особливо мовиться про Південь та Схід України.
Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що окупанти гатять по цивільних будинках щодня. Ворог масовано застосовує зброю.
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"Вони намагаються посилити хай не вибіркове, але масоване застосування засобів, що уражають. Для того, щоби завдавати шкоди цивільному населенню", – сказав Тимочко.
Так ворог намагається збільшити кількість ударів по цивільних об'єктах. Унаслідок російських обстрілів гинуть цивільні українці. Зокрема, діти.
Вони (росіяни – 24 Канал) ще намагаються в себе по лінії фронту використовувати КАБи, не знижуючи кількість пусків. Це теж, на жаль, є. І це теж дуже серйозна загроза для збереження наших побратимів,
– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Ворог атакує Україну
- Окупанти 19 березня вдарили по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок цього постраждало четверо цивільних. У них мінно-вибухові травми, струс головного мозку, забої та перелами ребер. Під час атаки вони були у власних домівках. Пошкоджено 24 приватних будинки.
- 18 березня бив ворог по цивільній інфраструктурі Конотопа. Пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Обстріляли росіяни і населені пункти Сумського району.
- Окупанти у ніч проти понеділка атакували Україну дронами-камікадзе. ППО збила 17 із 22 ударних БпЛА. Також загарбники випустили ракети С-300/С-400 по Харківщині та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумській області.
- У Харківській області унаслідок ракетного удару по пожежній частині травмований рятувальник. А в Кривому Розі уламок "Шахеда" влучив у багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа. На Хмельниччині також впав уламок дрону-камікадзе. Постраждала жінка. На Кіровоградщині прилетіло по 9 об'єктах промисловості. Пошкоджені житлові будинки.