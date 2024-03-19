Росіяни посилюють масовані атаки цілеспрямовано по цивільних, – Сухопутні війська

Росіяни намагаються посилити атаки по цивільному населенню. Особливо мовиться про Південь та Схід України.

Про це 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що окупанти гатять по цивільних будинках щодня. Ворог масовано застосовує зброю.

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"Вони намагаються посилити хай не вибіркове, але масоване застосування засобів, що уражають. Для того, щоби завдавати шкоди цивільному населенню", – сказав Тимочко.

Так ворог намагається збільшити кількість ударів по цивільних об'єктах. Унаслідок російських обстрілів гинуть цивільні українці. Зокрема, діти.

Вони (росіяни – 24 Канал) ще намагаються в себе по лінії фронту використовувати КАБи, не знижуючи кількість пусків. Це теж, на жаль, є. І це теж дуже серйозна загроза для збереження наших побратимів,

– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Ворог атакує Україну