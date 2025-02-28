Убезпечують логістику: у бригаді "Рубіж" закликають долучитись до збору на наземні дрони

Наземні дрони стали надзвичайно важливим інструментом у російсько-українській війні. Вони дозволяють значно покращити логістичні операції та підвищити ефективність бойових дій.

Тому начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко в етері 24 Каналу закликав усіх небайдужих долучитися до збору на наземні дрони, пояснивши їхню важливість.

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Чому наземні дрони важливі на війні

Бригада "Рубіж" розпочала збір на наземні дрони, які будуть використовуватися для забезпечення логістики, зокрема для доставлення вантажів на передову. Також на ці дрони планується встановлення вогневих засобів, що значно підвищить ефективність ураження противника.

Зверніть увагу! Долучитися до збору можна за посиланням.

Найголовніше – використання наземних дронів з дистанційним керуванням дозволить убезпечити особовий склад, звільнивши його від участі в небезпечних логістичних операціях. Не буде необхідності доставляти боєприпаси та продовольство автомобілями безпосередньо до лінії фронту, де існує високий ризик через велику кількість російських FPV-дронів.

Закликаю всіх підтримати цей збір, і щиро дякую від імені бригади "Рубіж",

– Данило Борисенко.

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Про ситуацію на фронті

26 лютого на Куп'янському напрямку противник здійснив 5 штурмових атак, на Лиманському – ще 5, на Сіверському – одну. Росіяни продовжують активно використовувати авіацію для скидання КАБів. Того ж дня вони випустили 120 авіабомб по всій лінії фронту.

Окрім того, ворог здійснює інтенсивні артилерійські обстріли – до 6 тисяч на добу. Значні проблеми також спричиняють FPV-дрони – щодня фіксується понад 2 тисячі таких атак.