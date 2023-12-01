Зі сльозами на очах: ведуча 24 Каналу щемливо нагадала про збори для ЗСУ
Українські військові на фронті роблять усе можливе для того, аби відбити ворога із нашої землі. Цивільним натомість необхідно так само робити все можливе для підтримки наших захисників.
Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр нагадала про те, що зараз обов'язком кожного українця є щоденні донати на актуальні потреби військових. Адже вкладатися у перемогу потрібно спільно.
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Не забувати про тих, хто на фронті
Українці борються проти сусідньої держави не лише у XXI столітті. Боротьба проти окупаційної Росії триває уже тисячоліттями.
На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року українці згуртувалися. Однак зараз треба залишатися такими ж солідарними у своїй допомозі війську.
Ми не "кожен сам за себе", ми – всі разом. Тому що на військових зараз шкарпеточки, які зв'язала бабуся і передала, щоб синочки не мерзли. На кожному з них зараз шоломи, "броніки", на який ми з вами збирали в лютому. Тому кожна їхня перемога – це наша перемога,
– наголосила Катерина Соляр.
Тому кожне прохання військових – це прохання цивільних. Прохання про те, щоб військових забезпечили їх усім необхідним. Саме для цього кожного дня потрібно перевіряти збори волонтерів, зокрема Фонд 24 Каналу, аби глянути та підтримати актуальні потреби нашого війська.
"Одні з головних потреб нашого війська зараз – це дрони, тому що це "очі", або колеса, бо це їхня можливість швидко покинути позиції та зберегти власні життя", – зауважила ведуча.
Саме тому вкотре просимо від нас для наших військових. Фонд 24 Каналу відкрив збір на автомобіль VW Amarok із захистом від дронів для штурмового підрозділу 3-го луганського прикордонного загону. З потрібних 525 000 грн зібрано уже 84% суми.
Завдяки нашим донатам військовим легше і, що найголовніше, безпечніше виконувати бойові завдання. Вкладаймося у перемогу разом!
Катерина Соляр звернулася до українців: дивіться відео
Як волонтери в Україні та за кордоном допомагають ЗСУ
- Українці подекуди вражають своїми великими серцями. Так, дві пенсіонерки з Прикарпаття відкладали кошти з пенсії, аби купити військовим два дрони-камікадзе.
- Родина у Великій Британії зібрала понад мільйон гривень на допомогу українцям. Вони виходили на вулиці Бірмінгема з розкладним столом та динаміком, починаючи мирну акцію. Починали її з хвилини мовчання та сигналів повітряної тривоги.
- Однак варто зауважити, що робота волонтерів дуже докучає Росії. Тож, аби дискредитувати українських волонтерський рух, Росія вкладає чимало ресурсів. На жаль, за словами Сергія Притули, це працює. Зрештою, це відбивається на послабленні спроможностей бійців на фронті.