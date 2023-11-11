30 FPV дронів для оборонців Авдіївки: ведуча 24 Каналу оголосила важливий збір
Українським захисникам з 59 мотопіхотної бригади терміново необхідні дрони. Воїни боронять рідну землю від російського агресора на Авдіївському напрямку.
Збір на 30 FPV дронів українського виробництва оголосила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер. Ціль – 525 тисяч гривень.
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Збір на 30 дронів для 59 бригади
Російські загарбники не полишають спроб захопити українську Авдіївку. Агресор продовжує штурмувати й застосовувати авіацію. Однак, українські захисники стійко тримають оборону та завдають ворогу колосальних втрат.
У ЗСУ констатували, що ворог активізувався. Тож Героям терміново необхідна наша допомога.
Долучіться до збору на дрони за цим посиланням. Або ж можна задонатити будь-яким з наступних способів.
Моно: 5375411210446212
Приват: 5168752086656090
PayPal: odrikucher@gmail.com
Crypto Wallet: TGLqfEYgp6rwF91grG4a621eXf8wmUhv5L
Пам'ятайте, що немає маленьких донатів. Важлива кожна гривня. В єдності – наша сила. Наближаймо перемогу України разом.
За найбільший донат Марк Фейгін подарує футболку зі своїм фірмовим дизайном та підпише особисто для вас,
– зазначила Андріана Кучер.
До речі, ведуча 24 Каналу з російським політичним оглядачем і правозахисником відвідали Куп'янськ. Окупанти часто обстрілюють це місто на Харківщині. Від нього російські позиції розташовані менш ніж за 10 кілометрів.
Фейгін і Кучер у Куп'янську: дивіться відео