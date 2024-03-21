На "Сичі" скидаються навіть москвичі: під час "виборів" Путіна росіяни донатили на дрони ГУР

У Росії пройшли так звані "вибори президента". Традиційно намальовану "перемогу" здобув Владімір Путін. Щоправда, поки окупанти фальсифікували результати, частина росіян донатили на дрони для української розвідки.

Так, під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявилися саме громадяни Росії.

До речі Вибухи в Енгельсі – планова робота ГУР, є ураження, – джерела

Росіяни найактивніше донатили на дрони для ГУР

За 4 дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал "Freedom", долучилося майже 3000 людей. Цікаво, що 1538 саме росіяни, зокрема, 200 москвичів, які відсканували qr-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів Путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави,

– констатували в ГУР.

Також наголосили, що це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати виключно у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі.



У ГУР зауважили, що до міжнародного збору на БпЛА "Сич" для воєнних розвідників також долучилися українці, що перебувають за кордоном. А ще громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Дякуємо! Збір триває! Необхідна сума ― 25 мільйонів гривень,

– зазначили у воєнній розвідці.

Коротко, що відомо про безпілотник "Сич"

У квітні 2023 року благодійний фонд "Повернись живим" показав фото нового дрона. Зазначив, що українські фахівці представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич".

Цей дрон може пролетіти до 200 кілометрів та забезпечує якісну фотозйомку. Тобто "Сич" дозволяє проводити розвідку на окупованих територіях і не тільки.

"Це один з найкращих безпілотників у своїй ніші, здатний проводити стратегічну розвідку "в глибину", включно з прикордонними територіями Росії: долати відстань до 200 кілометрів, забезпечуючи якісну фотозйомку", – наголосили в "Повернись живим".