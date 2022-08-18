300 тисяч євро за 24 години: латвійський музикант відкрив збір грошей на Bayraktar для України
Допомогти Україні та придбати для неї Bayraktar вирішили й у Латвії. Там ініціатором збору став музикант Ралфс Ейландс.
Він розповів, що говорив з посольством України в Латвії, аби дізнатися як можна допомогти мілітарно. Там запропонували збирати гроші за які, наприклад, можна було б купити в Туреччини Bayraktar та подарувати його Україні. Про це в ефірі 24 каналу повідомив латвійський музикант Ралфс Ейландс.
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"За 24 години ми вже зібрали 300 тисяч євро. Це для нас дуже багато. Адже треба зібрати 5 мільйонів, коли в Латвії всього приблизно 1,8 мільйона мешканців", – повідомив музикант.
Рівень підтримки України
Ралфс Ейландс розповів, що є багато організацій, які підтримують гуманітарно. Крім того, є ініціатива, яка має назву "Твиттер-конвой". Її учасники привозять в Україну автомобілі.
Музикант зазначив, що такі акції, як Bayraktar, допомагають людям згадувати, що війна ще не закінчилася.
"Нам в новинах щодня говорять про війну й що там відбувається. Ми добре знаємо нашого сусіда – росію. Ми були в Союзі, де нам дуже не сподобалося", – зазначив Ралфс Ейландс.
Дивіться повне відео з латвійським музикантом на ютубі 24 каналу:
Останні новини щодо Bayraktar
- Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2. У планах – створення нового безпілотного винищувача.
- У кремлі продовжують шукати можливих приводів продовжувати війну в Україні. Цього разу вирішили заговорити про можливу атаку заводу з виготовлення Bayraktar. Зауважимо, що відповідне підприємство, на якому мали б будувати турецькі безпілотники в Україні, ще не побудували. Але це не заважає в росії вже міркувати над його знищенням.