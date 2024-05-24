У Vivat розповіли, як допомогти постраждалим від обстрілу друкарні та виробництва

Компанія "Фактор" відкрила збір коштів для допомоги постраждалим від ракетного обстрілу друкарні Factor Druk, який скоїли росіяни напередодні.

Юлія Орлова – генеральна директорка видавництва Vivat, що належить до голдингу "Фактор" звернулась до українців після атаки, яка забрала життя 7 людей.

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Це горе для всієї книжкової спільноти в Україні. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Це були люди, які в умовах щоденних обстрілів Харкова приїздили на роботу, щоб ми всі могли тримати у руках книжкові новинки,

– написала Юлія.

Через обстріл видавництво Vivat тимчасово не надсилатиме книжки зі складу, відправлення відновлять після завершення слідчих і рятувальних дій. Водночас доставка книжок із сайту Новою поштою коштуватиме 1 гривню. Книголенд також надає промокод supportvivat, за яким можна замовити книжки Vivat з безкоштовною доставкою без обмеження по сумі.

Як допомогти

"Ми розчулені і зворушені такою хвилею підтримки команди типографії Фактор-друк і видавництва Vivat від читачів, авторів, партнерів, журналістів – як в Україні так і за її межами. Поширюйте і розповідайте про цю трагедію в Україні й закордоном; про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз важлива підтримка усього світу", – написала Орлова.

! При цьому гендиректорка вказала реквізити збору , кошти спрямують на допомогу постраждалим і відновлення поліграфічних спроможностей.

Окрім того, Юлія Орлова закликала українців донатити на потреби Збройних сил України та продовжувати купувати українські книжки, адже на зруйнованій від обстрілу друкарні випускали книжки низки українських видавництв, а також підручники.

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