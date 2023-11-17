Були у формі та збирали гроші "на ЗСУ": у Києві тривають обшуки по справі псевдоволонтерів
Джерело:Київська міська прокуратура
У Києві чоловіки у формі ЗСУ збирали гроші нібито для українських військових від імені фонду. Між ними та небайдужими громадянами виник конфлікт, що спричинив гучний скандал.
Після появи відео конфлікту у столиці, яке ширилося соцмережами, було розпочато кримінальне провадження. Оболонська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво.
До теми У Києві відкрили справу проти волонтерського фонду: підозрюють у шахрайстві
Що каже прокуратура
Представників однієї з благодійних організацій підозрюють у шахрайстві. Прокуратура не назвала фонд. За попередньою та неофіційною інформацією з соцмереж, мовитися може про організацію "Врятуй рідну країну".
У межах розпочатого кримінального провадження перевіряється законність діяльності благодійного фонду, правомірність збору її представниками коштів, їх обліку та цільового використання,
– мовиться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці допитують особи, що мають відношення до фонду. Також вони намагаються вилучити документацію про діяльність організації. У місці, де діяв цей фонд, проводяться обшуки.
Конфлікт з ймовірними псевдоволонтерами / Фото Київської міської прокуратури
Що цьому передувало
В Оболонському районі Києва 16 листопада одягнені у військову форму чоловіки збирали гроші та казали, що роблять це нібито для 115 бригади. За словами активістів, ці люди, що представлялися волонтерами, не змогли підтвердити свої слова.
В результаті між ними виник конфлікт. Згодом на місце приїхали правоохоронці. Співробітники поліції заспокоїли людей та забрали п'ятьох представників благодійного фонду до відділку.
Інші випадки псевдоволонтерства в Україні
- Нагадаємо, калуський "волонтер" взяв в українських військових гроші нібито для придбання для них дрона. Однак зловмисник витратив кошти не на БпЛА, а на азартні ігри, після чого протягом 20 днів брехав, що ось-ось придбає безпілотник.
- Раніше, під час блокади Маріуполя шахрай взяв гроші у місцевих жителів за евакуацію, а потім кинув їх напризволяще, після чого вони загинули. Цього злодія потім затримали на Київщині.
- У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, псевдоволонтер безплатно отримував амуніцію для передачі на фронт. Однак підозрюваний продавав це спорядження справжнім волонтерам.