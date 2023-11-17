Були у формі та збирали гроші "на ЗСУ": у Києві тривають обшуки по справі псевдоволонтерів

У Києві чоловіки у формі ЗСУ збирали гроші нібито для українських військових від імені фонду. Між ними та небайдужими громадянами виник конфлікт, що спричинив гучний скандал.

Після появи відео конфлікту у столиці, яке ширилося соцмережами, було розпочато кримінальне провадження. Оболонська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво.

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Що каже прокуратура

Представників однієї з благодійних організацій підозрюють у шахрайстві. Прокуратура не назвала фонд. За попередньою та неофіційною інформацією з соцмереж, мовитися може про організацію "Врятуй рідну країну".

У межах розпочатого кримінального провадження перевіряється законність діяльності благодійного фонду, правомірність збору її представниками коштів, їх обліку та цільового використання,

– мовиться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці допитують особи, що мають відношення до фонду. Також вони намагаються вилучити документацію про діяльність організації. У місці, де діяв цей фонд, проводяться обшуки.



Конфлікт з ймовірними псевдоволонтерами / Фото Київської міської прокуратури

Що цьому передувало

В Оболонському районі Києва 16 листопада одягнені у військову форму чоловіки збирали гроші та казали, що роблять це нібито для 115 бригади. За словами активістів, ці люди, що представлялися волонтерами, не змогли підтвердити свої слова.

В результаті між ними виник конфлікт. Згодом на місце приїхали правоохоронці. Співробітники поліції заспокоїли людей та забрали п'ятьох представників благодійного фонду до відділку.

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