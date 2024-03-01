За найбільший донат: 24 Канал подарує "Прапор запеклості" з підписами усіх ведучих

Неодноразово в ефірах 24 Каналу можна було побачити прикріплені на одязі жовті стрічки, які символізують рух спротиву на тимчасово окупованих територіях. Тепер ця маленька жовта стрічка виросла й масштабувалася у цілий "Прапор запеклості", який зможе отримати людина, долучившись до нашого збору.

Сили оборони наближають українську перемогу, знищуючи ворога. Ми своєю чергою можемо зробити це, допомагаючи нашому війську донатами, дронами, автомобілями та своєю шаленою вірою і підтримкою, передає 24 Канал.

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Внутрішній спротив треба підкріплювати діями

Щодня люди в окупації засвідчують, що чекають на повернення до України й чим довшою є окупація, тим запеклішою має бути наша боротьба. Тож 24 Канал підготував особливий прапор, який символізує довготривалий запеклий спротив українців, що опинилися під окупацією. Його передав рух спротиву, а підписали всі наші ведучі.

Ми хотіли б підтримати й сказати кожному на окупованій українській території, що ми з вами, ми про вас не забули, й ми обов'язково повернемо ці території під контроль України. Наші люди знову будуть вдома,

– наголосила ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

Наш внутрішній спротив має бути підкріплений ще й військовими засобами, необхідними цілями та всім тим, що допоможе Україні повернути свої території. Запеклий спротив Криму, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя і Херсонщини відображається на українському прапорі. Тож ми звертаємося до кожного з проханням підтримати нашу боротьбу і зробити її видимою.

Як долучитися до збору та отримати "Прапор запеклості"

За найбільший донат на наш збір ми передамо вам синьо-жовтий прапор. Він особливий, адже має елементи пікселя. Ба більше, таких стягів залишилося лише декілька, один з них – у 24 Каналу. Крім цього, на прапорі будуть побажання і підписи від усіх ведучих.

Збір проводимо для бійців 421 окремого стрілецького батальйону, які виконують бойові завдання біля Бахмута. Нещодавно в їхній бліндаж залетів ворожий дрон – побило всю техніку. Найперше їм потрібні тепловізор і прилад нічного бачення. Бійці просять такі ж моделі, як у них були. Тож наша мета – 297 000 грн. Донати – за посиланням.

"Хлопці дуже розраховують на цю допомогу. Тому ми домовляємось, що за найбільший донат ви отримаєте прапор з підписами ведучих. Можливо, з цим прапором ви колись відвідаєте звільнені українські міста й села. По ньому буде зрозуміло, що ви один чи одна з тих, хто підтримував спротив всередині окупованих територій, і не тільки словом, але й конкретною допомогою", – зауважила Катерина Соляр.

Звертаємо увагу, що, надсилаючи кошти, вам потрібно залишити номер телефону у коментарях для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. Після завершення збору ми побачимо, чий донат був найбільший і цій людині передамо прапор.

Для того, щоб дізнатися, як все відбуватиметься, – стежте за нашими соцмережами та ефірами. Прапор вже у нас, з вас – донати, щоб разом ми змогли якнайшвидше зібрати потрібну суму й виконати прохання наших захисників.

Як діє рух опору на окупованих територіях