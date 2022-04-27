Збирали дані про армію: у Польщі затримали росіянина і білоруса, яких підозрюють у шпигунстві

27 квітня 2022 , 10:09
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Джерело:

Polska Times

В польському місті Білосток спеціальні служби затримали росіянина та білоруса, які збирали інформацію про армію, у тому числі й про військо альянсу. Чоловіків звинувачують у шпигунстві на користь іншої країни.

Про це повідомило польське видання Polska Times. Зазначається, що арешти відбулись 21 та 22 квітня у Білостоці.

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За попередніми даними, обидва шпигуни багато років жили в Польщі. Дані Служби військової контррозвідки стверджують, що вони збирали інформацію про військові частини, їх дислокацію, розвиток, техніку та становище особового складу, а також про підрозділи об’єднаних військ.

Покарання

За скоєнне Польська прокуратура звинуватила росіянина та білоруса у шпигунстві. Чоловіків тимчасово заарештували на 3 місяці. В подальшому їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, здійснювали діяльність, яка полягає в визнанні функціонування Збройних сил Польщі,
– заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

Що відомо про проросійських шпигунів:

  • 20 квітня стало відомо, що серед чотирьох висланих австрійських дипломатів був російський військовий аташе. Загалом, вони всі займались шпигунством.
  • На початку квітня спецслужби Польщі затримали двох білорусів, які збирали дані про військові та цивільні об'єкти. Їх підозрюють у шпигунстві на користь білоруських спецслужб.
  • 31 березня Прокуратура Болгарії провела обшуки в місцевому Державній агенції "Національної безпеки". Працівників агенції підозрюють у шпіонажі на користь Росії. Того місця в Болгарії вже був такого роду інцидент: 2 березня контррозвідка виявила генерала запасу, який знову шпигував на користь Кремля.

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Автор: Ірина Грицик