Збирали дані про армію: у Польщі затримали росіянина і білоруса, яких підозрюють у шпигунстві
Джерело:Polska Times
В польському місті Білосток спеціальні служби затримали росіянина та білоруса, які збирали інформацію про армію, у тому числі й про військо альянсу. Чоловіків звинувачують у шпигунстві на користь іншої країни.
Про це повідомило польське видання Polska Times. Зазначається, що арешти відбулись 21 та 22 квітня у Білостоці.
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За попередніми даними, обидва шпигуни багато років жили в Польщі. Дані Служби військової контррозвідки стверджують, що вони збирали інформацію про військові частини, їх дислокацію, розвиток, техніку та становище особового складу, а також про підрозділи об’єднаних військ.
Покарання
За скоєнне Польська прокуратура звинуватила росіянина та білоруса у шпигунстві. Чоловіків тимчасово заарештували на 3 місяці. В подальшому їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, здійснювали діяльність, яка полягає в визнанні функціонування Збройних сил Польщі,
– заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.
Що відомо про проросійських шпигунів:
- 20 квітня стало відомо, що серед чотирьох висланих австрійських дипломатів був російський військовий аташе. Загалом, вони всі займались шпигунством.
- На початку квітня спецслужби Польщі затримали двох білорусів, які збирали дані про військові та цивільні об'єкти. Їх підозрюють у шпигунстві на користь білоруських спецслужб.
- 31 березня Прокуратура Болгарії провела обшуки в місцевому Державній агенції "Національної безпеки". Працівників агенції підозрюють у шпіонажі на користь Росії. Того місця в Болгарії вже був такого роду інцидент: 2 березня контррозвідка виявила генерала запасу, який знову шпигував на користь Кремля.
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