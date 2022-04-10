Збірна солянка, – Арестович про складнощі в управлінні армією Росії

Олексій Арестович порівняв російських окупантів, які зараз перебувають на Сході, зі збірною солянкою. Така, зі слів радника глави Офісу Президента, була у Сирії.

Про це Олексій Арестович сказав під час інтерв'ю. Він зазначив, що керувати армією Росії зараз дуже складно.

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Армія Росії зараз – збірна солянка

Він загострив увагу на Олександрі Дворнікову, російському воєначальнику. На думку Олексія Арестовича, він не командувач операції на Сході, а радше наглядач.

Його радник глави ОП називає координатором. У Дворнікова, зі слів Арестовича, є відповідний досвід керувати різношерстною армією. Так, у Сирії були як сирійські частини, так і ополчення, так і самі російські військові.

Зараз у них на Сході України така збірна солянка. Це армії, прости Господи, так званих "ЛНР" і "ДНР" з купою мобілізованих, це і російська Росгвардія, це і різні частини та підрозділи Росії, які належать до різних видів збройних сил. Хтось має практичний досвід налагоджувати таких різних людей,

– зазначив він.

Але Олексій Арестович не думає, що воєначальнику доручили роль командувача. Він радше забезпечує загальний нагляд. Водночас такі рішення, переконаний радник глави ОП, свідчать про кадрові проблеми у Росії.

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