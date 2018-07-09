Збірна Іспанії з футболу знову змінила головного тренера

Збірна Іспанії отримала нового головного тренера. Як і очікувалось, ним став Луїс Енріке.

Контракт розрахований на 2 роки, до завершення Євро-2020. Про це повідомляє офіційний твіттер Федерації футболу Іспанії.

48-річний фахівець погодив з місцевою федерацією всі деталі подальшої співпраці, і вже готується стати наступником Фернандо Єрро.

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Дебютний офіційний матч під керівництвом Енріке Іспанія проведе 8 вересня проти Англії в рамках Ліги націй.

Зазначимо, у 2017 році Луїс Енріке покинув "Барселону", з якою двічі виграв чемпіонат Іспанії та одного разу став переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що за день до початку чемпіонату світу-2018 Федерація футболу Іспанії прийняла рішення звільнити Хулена Лопетегі з поста головного тренера національної команди за те, що фахівець не сповістив про свої переговори з мадридським "Реалом".