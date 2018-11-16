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      Збірна України перемогла у групі Всесвітньої університетської ліги 3х3

      31 Читать новость на русском
      Студентська збірна України з баскетболу 3х3
      Студентська збірна України з баскетболу 3х3 / ФБУ

      Жіноча студентська збірна України з баскетболу 3х3 виграла всі три матчі групового етапу Всесвітньої університетської ліги 3х3.

      У заключному поєдинку наші дівчата в запеклій боротьбі здолали в овертаймі господарів з Пекінського університету – 18:16.

      Читайте також: Збірна України вирушила на заключні матчі Євровідбору: склад команди

      У попередніх матчах українки здолали команду японського університету Такушоку (22:9) та команду Чилі (22:10).

      Відтак збірна Україна посіла перше місце в групі A. У 1/8 фіналу наші дівчата зіграють з четвертою командою у групі D. Там виступають команди університету Любляни (Словенія), мексиканського університету CETYS, китайського Тяньцзиня та Національного університету Колумбії.

      Нагадаємо, що збірна України матч в 1/8 фіналу зіграє 17 листопада. Початок – о 6:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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