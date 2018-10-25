Збірна України піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу ФІФА
25 жовтня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна займає 27-у сходинку, маючи 1490 балів.
Після домашньої перемоги над Чехією в Лізі націй УЄФА (1:0) і нічиєї в контрольному матчі в Італії (1:1) коефіцієнт "синьо-жовтої" збірної збільшився на 15 пунктів.
Читайте також: Збірна України з футболу може зіграти матч у Полтаві
Лідирує в світовій класифікації Бельгія, яка раніше ділила першу сходинку з Францією. Ще одна зміна в першій десятці – Англія обійшла Уругвай і тепер входить в топ-5.
Що стосується суперників України по Лізі націй, то Словаччина опустилася на 2 позиції (28), Чехія – на одну (48).
Оновлений рейтинг ФІФА
Нагадаємо, що за новими правилами на рейтинг ФІФА впливають не тільки результати команд і значення матчу (офіційний або товариський), але і сила суперника, а також різниця між реальним і очікуваним підсумком гри.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24