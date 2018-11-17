Збірна України розгромила Болгарію в матчі відбору на Євробаскет-2019

Жіноча збірна України з баскетболу на виїзді впевнено перемогла Болгарію у матчі відбору на Євробаскет-2019.

Болгарія – Україна 60:86 (15:21, 15:19, 5:24, 25:22)

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Збірна України виграла першу половину, однак перевагою підопічні Горана Бошковича заволоділи не відразу. Дозволивши господаркам вийти в лідери у дебюті гри, гості почали грати агресивніше у другій частині десятихвилинки і відразу отримали перевагу, яку не відпускали до кінця першої половини матчу. Наші дівчата результативніше за суперниць грали в фарбі, краще втікали у швидкі відриви та менше втрачали м’яча. А триочковий кидок з сиреною від Ягупової наприкінці другої чверті відправив команди на перерву за 10 очок переваги нашої команди.



Збірна України розгромила Болгарію / ФБУ

У третій чверті українська машина увімкнулася на повну. Підопічні Бошковича дозволили суперницям набрати лише 5 очок за десятихвилинку, а самі набрали 24, вирішивши в цьому матчі усі питання задовго до його закінчення.

У заключній чверті українки дозволили собі збавити оберти, команди провели результативну, але рівну десятихвилинку, фінальна сирена після якої зафіксувала рахунок 86:60 на користь нашої команди.

Збірна України вдруге в цій кваліфікації перемогла Болгарію і ще більше наблизилась до фінальної частини континентальної першості.

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Найкращою в цьому матчі була Аліна Ягупова: капітан та лідер української збірної, відігравши 35 хвилин, набрала 32 очка, продемонструвавши відмінний відсоток влучань з гри (10/13 двоочкових, 3/6 триочкових, 3/5 двоочкових), зробила 6 передач, 5 підбирань, 4 перехоплення та блок-шот при 2 втратах та 2 фолах (РЕ +38).

Наступний матч у кваліфікації, який стане останнім для нашої команди, збірна України зіграє 21 листопада на виїзді проти Іспанії.

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