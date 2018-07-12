Збірна України розгромила Ізраїль у груповому етапі Євробаскета-2018

Жіноча збірна України U-20 з баскетболу розгромила Ізраїль у заключному матчі групового раунду Євробаскета-2018.

Лише у першій половині стартової десятихвилинки на майданчику йшла рівна боротьба, після чого збірна України пішла у відрив, який вже у другій чверті сягнув двозначної позначки, повідомляє Федерація баскетболу України.

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Команда Інни Кочубей переважала суперниць за всіма статистичними показниками, а черговий перфоманс від Цюбик та солідна гра Карп лише підкреслила перевагу нашої команди у першій половині.

На жаль, навіть позитивний баланс перемог/поразок не дозволив нашій команді продовжити боротьбу за вихід у Дивізіон А. Команда Інни Кочубей посіла третє місце у групі А і тепер зіграє у кваліфікаційних матчах за 5-8 місця на чемпіонаті Європи.

У суботу, 14 липня, о 19:30 за Києвом наші дівчата гратимуть проти команди Туреччини, яка посіла четверте місце у групі В.