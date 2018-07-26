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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Збірна України розгромно поступилася Португалії на юнацькому Чемпіонаті Європи з футболу

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Збірна України розгромно поступилася Португалії на юнацькому Чемпіонаті Європи з футболу

Збірна України U19 на Чемпіонаті Європи у півфіналі була розгромлена однолітками з Португалії. Остаточний рахунок матчу піренейці встановили вже на 30-ій хвилині матчу.

Перший гол збірна України пропустила вже на другій хвилині матчу, коли найшвидшим у нашому штрафному майданчику виявився Педро Корреа.

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Після цього збірна України втратила одного зі своїх лідерів – через травму поле покинув Владислав Супряга. 

Чотири наступні голи українці пропустили з 19-ої до 30-ої хвилини. Дублі оформили Філіпе та Трінкау. Кожен раз помилялася оборона збірної України.

"Синьо-жовті" не мали чим відповісти на це (за перший тайм вони лише тричі пробивали по воротах суперника, у той час як португальці завдали 17-ть ударів).

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У другому таймі гра вирівнялася. Португальці берегли сили, українці й надалі не могли нічого небезпечного показати попереду. Тож матч так і закінчився з розгромним рахунком. Португальці виходять у фінал. Українці ж покидають турнір.

Попри це, завдяки виходу у півфінал Чемпіонату Європи, українці гарантували собі потрапляння на Чемпінат світу U20.

Україна U-19 – Португалія U-19 0:5

Голи: Коррея, 2, Філіпе, 19, 21, Трінкау, 28, 30

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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