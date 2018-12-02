Збірна України в безкомпромісній боротьбі програла іспанцям у відборі до ЧС-2019

Збірна України з баскетболу в рамках другого кола відбору на Чемпіонат світу 2019 року зіграла в Тенеріфе проти Іспанії. Українці поступилися в безкомпромісній боротьбі, хоча мали хороший шанс на перемогу.

Іспанія – Україна 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20)

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Іспанці агресивно розпочали гру, вирвавшись вперед на 9 очок. Однак українським баскетболістам дещо вдалося ліквідувати гандикап. Перша чверть завершилася на користь Іспанії – 20:14. На старті другої десятихвилинки "синьо-жовті" скорити відставання до двох очків. Та іспанці були категорично проти такого розвитку подій і відновили перевагу. Другу чверть також виграли господарі паркету, але вже з перевагою у 8 очок.

Малюнок гри не сильно змінився у третій чверті. Як тільки українці наближалися у рахунку до господарів, ті відразу нарощували перевагу. Наприкінці чверть гості зуміли скоротити відставання до 3 очків, проте іспанці все одного домоглися свого і виграли десятихвилинку 54:48. Єдиний локальний успіх України той факт, що вони виграли чверть 15:17.

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Справжня драма мала місце в останній чверті. Україна скоротила відставання до мінімуму, а згодом взагалі зрівняла рахунок 60:60. Проте іспанцям знову вдалося відірватися до +6. В останні 2 хвилини українці знову повернулися в гру завдяки декільком хорошим атакам. Зокрема, за 13 секунд до завершення матчу підопічні Сергія Мурсіна пробивали два штрафні й після цього володіли м'ячем. Штрафні вдалося реалізувати, а втілити володіння – ні. Рефері зафіксував порушення правил з боку гостей і призначив штрафні на користь Іспанії, які вони реалізували.

Нагадаємо, що Україні завершилося зіграти два поєдинки у відборі – вдома проти Чорногорії та на виїзді проти Словенії.