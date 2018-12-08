Збірна України вдруге поспіль розгромила Словаччину

Жіноча збірна України з футзалу вдруге переграла збірну Словаччини, вразивши володіння суперниць 8 разів.

Україна – Словаччина 8:1

Голи: Майбородіна, 11, 25, Сидоренко, 16, 25 (пен.), 33, Шульга, 32, Форсюк, 34, 37, – Сматанова, 38

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У повторному поєдинку з командою Патріка Беера українки почали виявляти свою активність з перших секунд. До третьої хвилини господарі мали нагоду двічі відзначитися, але Червікова обидва рази врятувала свої володіння після ударів Форсюк та Воловенко.

Ближче до середини першої половини суперники обмінялися гострими моментами. Спочатку Валова мала шанс вивести гостей вперед, а у наступній атаці своїм шансом не скористалася Майбородіна. Втім, на 10-ій хвилині Ірина своєї нагоди не втратила, подарувавши мінімальну перевагу "жовто-синім". Фактично одразу могла забивати у другому матчі поспіль Шульга, але з близької відстані їй не вдалося переграти Чернікову.

Вдруге наші дівчата забили після тайм-ауту, який перед розіграшем кутового взяв Олег Шайтанов. Дубицька знайшла передачею Сидоренко і Анна не залишила шансів кіперу словацької збірної. До завершення тайму ще нагоди відзначитися мали як Шульга та Дубицька, так і наші опонентки, однак, рахунок залишився незмінним.

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Справжній голепад у цій зустрічі почався після перерви. Гості розпочали доволі активно завдяки пострілу Кучарчікової, але рамці воріт надзвичайно впевнено зіграла Вікторія Сагайдачна. Чудовий момент мала Сидоренко, яка двічі пробивала по воротах опоненток, але спочатку Червікова, а потім стійка врятували гостей від третього голу. Однак, взяття воріт збірної України лише відтермінувалося. На 25-ій хвилині рахунок став 4:0, завдяки реалізованому пенальті від Сидоренко та влучному удару Майбородіної, які оформили дублі у цій зустрічі.

Втім, це був лише початок. Шульга, Сидоренко та Юлія Форсюк довели рахунок у зустрічі до 8:0, на що м'ячем престижу відповіла Сільвія Сматанова. Тож, 8:1 – яскраве завершення календарного року для жіночої збірної України.

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