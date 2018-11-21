Збірна України вдруге поступилася Іспанії у кваліфікації Євробаскету-2019

Жіноча збірна України з баскетболу поступилася Іспанії у заключному матчі кваліфікації до Євробаскету-2019.

Іспанія – Україна 84:71 (21:14, 18:18, 22:24, 23:15)

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Збірна України невдало почала матч, дозволивши іспанкам стартувати з ривка 10:0. Господарки вільно почували себе у фарбі і реалізували 4 з 8 триочкових за чверть. Трохи підтягнула нашу команду Мосс, яка набрала за першу десятихвилинку 7 балів, однак десятихвилинку "+7" виграли підопічні Лукаса Мондело, яким суттєво допоміг стартовий ривок.

У другій чверті нашім дівчатам вдалося вирівняти гру і завдяки двом поспіль влучним триочковим від Радулович скоротити відствання до 2 балів, однак іспанки вчасно відповели своїм міні-ривком і зуміли зберегти перевагу в рахунку.

Старт третьої чверті залишився за іспанками, які швидко отримали двозначу перевагу, однак вчасно увімкнулася у нападі Ягупова, яка нарешті додала на чужій половині майданчику і допомогла українській збірній не відпустити іспанок у відрив.

Підопічні Бошковича вдало розпочали заключну десятихвилинку і знову скоротили відставання до мінімуму, але дотиснути більш мобільних господарок нашим дівчатам не вдалося. Іспанки знову повернули собі більш комфортну перевагу, а ендван Домінгес, а також лей-ап та три очки від Ндоур зняли усі питання в цьому матчі за півтори хвилини до його закінчення.

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Іспанія вдруге перемогла Україну в цьому відборі на чемпіонат Європи-2019, вигравши домашній матч з рахунком 84:71. Команда Лукаса Мондело посіла перше місце з 6 перемогами, а України виграла 4 з 6 поєдинків кваліфікації і в підсумку стала другою.

Зазначимо, що наша команда зберігає непогані шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2019, як команда яка увійде до 6 кращих команд, які посядуть другі місця в своїх групах.

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