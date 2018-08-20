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Збірна України виборола 4 медалі на легкоатлетичному турнірі в Естонії

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Татяна Мельник
Татяна Мельник / uaf.org.ua

В Естонії проходить міжнародний турнір з легкої атлетики. Українці підтвердили свій рівень в бігових і стрибкових дисциплінах.

Олександр Соколов виграв стометрівку на турнірі в естонському Пярну. Його результат – 10,40 с, пише SportArena.

У Тетяни Мельник на цьому ж турнірі одразу два золота – вона першою прийшла до фінішу на 300 метрах (37,10 с), а також на нетиповый для себе стометрівці, де показала результат 11,68 с.

Ці ж дистанції бігла інша українка Анастасія Бризгіна. Вона стала другою на 300 метрах (39,17 с) і третьою – на 100 метрах (12,19 с).

Крім того, Христина Гришутіна виграла змагання в стрибку в довжину (6,61 м), а Олексій Поздняков став другим з бігу на 300 м (33,93 с).

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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