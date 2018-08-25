Збірна України виборола другу медаль на чемпіонаті світу з веслування: відео

У португальському місті Монтемор-у-Велью триває чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. 25 серпня відбувся фінальний заїзд у каное-четвірці на дистанції 500 м.

Каное-четвірка у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка, Олега Боровика і Едуарда Шеметило відмінно стартувала в заїзді і лідирувала на першій половині дистанції, але потім екіпаж збірної Росії додав і зумів вийти на перше місце.

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У підсумку, українські каноїсти стали срібними призерами на дистанції 500 метрів – 1:36.726 хв.

Нагадаємо, що це вже друга медаль для збірної України на цьому чемпіонаті. Українські байдарочниці Марія Кічасова-Скорик і Анастасія Горлова завоювали бронзу.

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