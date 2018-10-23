19:28
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Збірна України виграла третє золото на Іграх Нескорених

      374 Читать новость на русском
      Олександр Гавриленко виграв золоту медаль на Іграх Нескорених
      Олександр Гавриленко виграв золоту медаль на Іграх Нескорених / Міністерство оборони України

      У вівторок, 23 жовтня, збірна України здобула третю золоту нагороду на Іграх Нескорених у Сіднеї.

      Золоту нагороду з пауерліфтингу у середній вазі здобув український ветеран Олександр Гавриленко. Після двох спроб він виконав вправу і не залишив жодного шансу суперникам.

      "Для мене особисто дуже приємно здобути золото для своєї для країни. Головне – ніколи не здаватися, адже те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими", – сказав після нагородження Олександр Гавриленко.

      Читайте також: "Ми сильна нація": українець зізнався, кому присвятив перемогу на "Іграх нескорених"

      Нагадаємо, до цього на Invictus Games два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах

       

      Теги: Спорт Ігри нескорених
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Роналду - Ібра! І нехай уся Хорватія зі Срною зачекає
       14 листопада 2013 , 15:28
      Луганчани у наступному раунді ЛЄ. "Зоря" - "Лачі" - 2:1
       24 липня 2014 , 22:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук