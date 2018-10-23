Збірна України виграла третє золото на Іграх Нескорених
У вівторок, 23 жовтня, збірна України здобула третю золоту нагороду на Іграх Нескорених у Сіднеї.
Золоту нагороду з пауерліфтингу у середній вазі здобув український ветеран Олександр Гавриленко. Після двох спроб він виконав вправу і не залишив жодного шансу суперникам.
"Для мене особисто дуже приємно здобути золото для своєї для країни. Головне – ніколи не здаватися, адже те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими", – сказав після нагородження Олександр Гавриленко.
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Нагадаємо, до цього на Invictus Games два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах.
Джерело: 24 Канал
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