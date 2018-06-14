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Збірна України з баскетболу готується до матчів відбору до Чемпіонату світу

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Українські збірники знову разом. І не лише для спільного фото. Національна команда з баскетболу продовжує підготовку до наступних матчів відбору до Чемпіонату світу, який наступного року відбудеться в Китаї.

У тренерському штабі задоволені підбором виконавців у тренувальному таборі.

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"Я радий, що весь склад збірної братиме участь у відборах", – сказав головний тренер збірної України Євген Мурзін. 

Попри те, що у розпорядженні Мурзіна боєздатна команда, від докомплектації складу зірками з-за океану керманич би не відмовився.

Наступний суперник збірної України у відборі Туреччина, з якою наша команда зіграє вже 29-го червня.

Після дуелі з Туреччиною завершить перший етап відбору українська збірна матчем проти Латвії. Ну а передуватимуть цим поєдинкам товариські спаринги проти збірної Чехії та Ізраїля.

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 канал
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