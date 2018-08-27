Збірна України з баскетболу викликала гравців НБА для участі у відборі до чемпіонату світу-2019

Українські представники клубів Національної баскетбольної асоціації зможуть допомогти національній збірній в найближчих матчах відбору до чемпіонату світу-2019.

Так, захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк, захисник "Вашингтона" Іссуфу Санон і центровий "Атланти" Олексій Лень братимуть участь у відбіркових матчах на чемпіонат світу-2019.

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Також за збірну України зіграє зірковий екс-гравець "Барселони" і нинішній гравець іспанського клубу "Бреоган" Володимир Герун. Крім того, виступить за "жовто-синіх" вихованець черкаської школи баскетболу Олександр Кобець, який повинен почати новий сезон в Лізі розвитку НБА.

Підопічні Євгена Мурзіна 14 вересня зіграють вдома з однією з найтитулованіших команд планети Іспанією, а вже 17-го числа поміряються силами на виїзді з чорногорцями.

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