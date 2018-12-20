Збірна України з біатлону провела заключне тренування перед третім етапом Кубка світу

У четвер, 20 грудня, в чеському Нове-Мєсто стартує третій етап Кубка світу з біатлону. Напередодні біатлоністи провели тренування на стадіоні "Височина Арена". Першими чеський сніг випробували чоловіки, а під ввечері на тренування вийшли дівчата.

Під керівництвом Юрая Санітри на стрільбищі працювало четверо українських біатлоністів, які заявлені на спринтерську гонку. За словами наставника українських чоловіків, спортсмени налаштовані рішуче і хочуть довести випадковість невдачі в естафеті на попередньому етапі в Хохфільцені, пише Xsport.

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Проте, занепадницьких настроїв всередині команди не відчувається, спортсмени позитивно налаштовані на останній перед Новим роком етап. Одним з останніх тренування залишав Сергій Семенов, який наполегливо працював над стрільбою раз по раз змінюючи позиції.

Незважаючи на те, що до команди приєднався молодий Богдан Цимбал, на офіційному тренуванні його не було. Спортсмен приїхав в Нове-Мєсто з етапу Кубка IBU в Обертілліасі і по закінченню змагань залишиться в Чехії на передноворічний збір. Зазначимо також, що в Обертілліасі свою дебютну гонку в сезоні проведе Руслан Ткаленко, який пропустив частину річної підготовки через проблеми з плечем.



Дмитро Підручний потренувався в Нове-Мєсто // Xsport

Також варто сказати, що багато спортсменів скаржилися на важкий сніг на стадіоні в Нове-Мєсто, а на стрільбищі відчувалися сильні пориви вітру. Невтішний прогноз погоди синоптики передають і на день гонки.

Після закінчення тренування у чоловіків, на стадіоні стали з'являтися дівчата. Під керівництвом Андрія ​​Прокуніна і Григорія Шамрая працювали сестри Семеренко і Олена Підгрушна, разом з ними тренувалася Анастасія Меркушина, за якою спостерігав тренер-батько Олег Меркушин, а окремо від команди до перегонів готувалася Юлія Джима.

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За словами особистого наставника біатлоністки словенця Уроша Велепца, Юлія бігла контрольне тренування, щоб визначитися, чи буде вона стартувати в спринтерській гонці. Обидва вогневі рубежі Джима пройшла в нуль, і тепер, швидше за все, спортсменка візьме участь в п'ятничному спринті.

Тренування Юлії Джими перед третім етапом Кубка світу з біатлону



До слова, уболівальників, які відвідали офіційне тренування біатлоністів – було зовсім небагато. Приємно, що основну частину тих, хто прийшов на стадіон фанатів, склали українці, яких в Нове-Мєсто очікується неймовірна кількість.

Нагадаємо, що вже у четвер, 20 грудня, відбудеться спринтерська гонка у чоловіків на третьому етапі Кубка світу з біатлону.

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