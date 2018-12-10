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      Збірна України з футзалу дізналася суперника у півфіналі чемпіонату Європи

      161 Читать новость на русском
      Жіноча збірна України з футзалу
      Жіноча збірна України з футзалу

      У португальському місті Валбон відбулося жеребкування фінальної стадії жіночого першості Європи 2019 року з футзалу.

      Команда Олега Шайтанова після вдалого виступу в домашньому раунді кваліфікації пробилася в "Фінал чотирьох" першого в історії жіночого Євро по футзалу. У півфіналі наша збірна зіграє з Португалією.

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      Півфінальні пари жіночого Євро-2019 з футзалу:

      Росія – Іспанія

      Португалія – Україна

      Зазначимо, що матчі півфіналів відбудуться 15 лютого. Матч за 3 місце і фінал заплановано на 17 лютого.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Футзал Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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