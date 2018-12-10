Збірна України з футзалу дізналася суперника у півфіналі чемпіонату Європи

У португальському місті Валбон відбулося жеребкування фінальної стадії жіночого першості Європи 2019 року з футзалу.

Команда Олега Шайтанова після вдалого виступу в домашньому раунді кваліфікації пробилася в "Фінал чотирьох" першого в історії жіночого Євро по футзалу. У півфіналі наша збірна зіграє з Португалією.

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Півфінальні пари жіночого Євро-2019 з футзалу:

Росія – Іспанія

Португалія – Україна

Зазначимо, що матчі півфіналів відбудуться 15 лютого. Матч за 3 місце і фінал заплановано на 17 лютого.

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