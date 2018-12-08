Збірна України з поразки стартувала на молодіжному чемпіонаті світу

Хокеїсти молодіжної збірної України U-20 з поразки стартували на молодіжному чемпіонаті світу у Дивізіоні IB у польському місті Тихи.

Поєдинок підопічних Олега Ігнатьєва проти господарів льоду завершився з рахунком 2:4 (1:1, 1:1, 0:2), повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: У Канаді хокеїсти знову зіграли у вишиванках: відео

Шайби відзначились Фелікс Морозов (17-та хвилина) і Артем Матейченко (25) – в українській збірній; Домінік Пас (17), Дам'ян Тичинський (33, Лукаш Камінський (41) та Каміль Валега (46) – у поляків.

У першій грі чемпіонату Угорщина обіграла Японію – 3:1.

Нагадаємо, що чемпіонат світу триватиме до 14 грудня. Його переможець здобуде право виступати у Дивізіоні IA. Усього виступають 6 збірних (окрім зазначених команд, грають Словенія та Італія).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24