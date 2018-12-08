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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Збірна України з поразки стартувала на молодіжному чемпіонаті світу

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      Збірна України поступилас Польщі
      Збірна України поступилас Польщі / УХЛ

      Хокеїсти молодіжної збірної України U-20 з поразки стартували на молодіжному чемпіонаті світу у Дивізіоні IB у польському місті Тихи.

      Поєдинок підопічних Олега Ігнатьєва проти господарів льоду завершився з рахунком 2:4 (1:1, 1:1, 0:2), повідомляє "Укрінформ".

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      Шайби відзначились Фелікс Морозов (17-та хвилина) і Артем Матейченко (25) – в українській збірній; Домінік Пас (17), Дам'ян Тичинський (33, Лукаш Камінський (41) та Каміль Валега (46) – у поляків.

      У першій грі чемпіонату Угорщина обіграла Японію – 3:1.

      Нагадаємо, що чемпіонат світу триватиме до 14 грудня. Його переможець здобуде право виступати у Дивізіоні IA. Усього виступають 6 збірних (окрім зазначених команд, грають Словенія та Італія).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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